Екатеринбург, 17 января 2020, 11:28 — REGNUM В Екатеринбурге пока рано говорить о возвращении прямых выборах мэра. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению Куйвашева, действующая система является рабочей.
«Если глава города подотчётен думе — то и спрос с него совершенно другой», — заявил губернатор.
По мнению главы региона, в Екатеринбурге сейчас проходит процесс «притирки» разных ветвей власти. Тем не менее, Куйвашев положительно оценил работу мэра Александра Высокинского.
«Я вижу, что он старается», — сказал губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйвашев попросил Высокинского «не обижать» городских журналистов. Просьба была высказана прямо во время пресс-конференции губернатора по телефонному звонку.