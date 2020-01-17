Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM В Екатеринбурге пока рано говорить о возвращении прямых выборах мэра. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Куйвашева, действующая система является рабочей.

«Если глава города подотчётен думе — то и спрос с него совершенно другой», — заявил губернатор.

По мнению главы региона, в Екатеринбурге сейчас проходит процесс «притирки» разных ветвей власти. Тем не менее, Куйвашев положительно оценил работу мэра Александра Высокинского.

«Я вижу, что он старается», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйвашев попросил Высокинского «не обижать» городских журналистов. Просьба была высказана прямо во время пресс-конференции губернатора по телефонному звонку.