Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Объявленные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию меры социальной поддержки, в частности рост материнского капитала, не возместят ущерб от повышения пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Ольга Ходунова.

Напомним, Путин объявил, что программа материнского капитала будет продлена до 2026 года, а также предложил распространить её действие на первенцев. Также президент предложил увеличить маткапитал для семей, где родится второй ребёнок, до 616 617 рублей.

«Все якобы позитивные социальные шаги, которые объявлены, не компенсируют шага антинародного, который был сделан по повышению пенсионного возраста. Думаю, шаги в пользу повышения рождаемости тоже вынужденные — на протяжении многих лет мы видим, что Россия теряет народонаселение, вымирает. Это вынужденная мера, а не шаг к коренному изменению. Довели ситуацию до края», — комментирует Ольга Ходунова.

Она отметила, что правительство Дмитрия Медведева дискредитировало себя пенсионной реформой, так что его отставка — ход закономерный, раз кабинет был неэффективен.

«Страна уже просто на грани вымирания, пять лет жители не имеют не только роста благосостояния, а ухудшается благосостояние. От всех разговоров о повышении доходов и инфляции в 4% всем уже смешно, все понимают, что нарисованная инфляция не соответствует реальной», — добавила Ходунова.

Депутат напомнила, что в Петербурге с 2020 года вдвое увеличились тарифы на капремонт, в полтора раза — на проезд по Западному скоростному диаметру, на треть — на разовый проезд на транспорте, также подорожают услуги ЖКХ.

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"Обнищание народа продолжается, никакие социальные программы не выполняются. Пора открыть кубышку — есть резервный фонд, почему он накапливается? Надо прекратить отток капитала за рубеж и реализовывать социальные программы, введя прогрессивный налог для богатых. Но ничего этого не будет делаться, по-видимому, даже с приходом нового правительства», — считает Ольга Ходунова.

Напомним, фракция КПРФ в Госдуме 16 января воздержалась при голосовании по кандидатуре нового главы правительства Михаила Мишустина.