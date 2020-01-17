Москва, , 11:23 — REGNUM Важными задачами для российской дипломатии в 2020 году станут усилия по недопущению милитаризации космоса и киберпространства. Об этом заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

Россия в наступившем году продолжит работать над поддержанием глобальной безопасности и стратегической стабильности. В том числе это усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и недопустимость милитаризации киберпространства, сказал он.

«Будем в полной мере задействовать возможности ООН, Группы двадцати, ЕАЭС», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.