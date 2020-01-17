Хабаровск, , 11:24 — REGNUM Утратившей смысл назвали эксперты Законодательную думу Хабаровского края, подавляющее большинство в которой в сентябре 2019 года получила ЛДПР.

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Региональное ИА ДВ-Новости собрало мнения экспертов о деятельности главного органа законодательной власти в регионе. Отзывы экспертов не лестны для сегодняшнего хабаровского парламента.

Так, доктор политических наук директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин обратил внимание на то, что дума края формировалась по партийной принадлежности:

«Но кто-нибудь задумывался о качестве этой думы? Большинство депутатов даже не представляет себе, что нужно делать. Мы набрали во многом некачественный и неквалифицированный парламент. Через какое время они поймут, чем нужно заниматься? Можно быть хорошим тренером, охранником, просто человеком, но это не делает тебя отличным депутатом», — сказал Илдус Ярулин.

Другие эксперты отмечают, что дума Хабаровского края занимается какими-то техническими вопросами, но прорывных идей и проектов не предлагает. Также эксперты отметили, что ЛДПР-большинство в Закдуме края так и не решилось принять предложенный депутатом-единороссом Геннадием Мальцевым законопроект об отмене огромных региональных доплат к пенсиям депутатов, а также отклонила инициативу коммунистов о снижении зарплат депутатов до трёх МРОТ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов не лестно отозвался о работе правительства Хабаровского края, отметив, что в регионе происходит управленческий коллапс.