Брянск, , 11:18 — REGNUM Вакантный мандат депутата Брянской областной Думы от партии КПРФ передан Дмитрию Вершилову, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального избиркома. Он занял место многолетнего лидера брянских коммунистов Степана Понасова.

67-летний Дмитрий Вершилов возглавляет партийное отделение КПРФ в Жуковском районе. Он был депутатом местного райсовета, главой города Жуковка, а на выборах в областную думу 8 сентября 2019 года был № 1 в Жуковской территориальной группе № 16. Избирком зарегистрировал нового депутата, передав ему вакантный мандат из единого списка кандидатов, выдвинутого региональным отделение КПРФ.

Степан Понасов скончался 18 ноября 2019 года после тяжёлой болезни.