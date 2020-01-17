Москва, , 11:16 — REGNUM Курс российской дипломатии определил глава государства Владимир Путин. Об этом заявил и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января.

«Российская дипломатия проводит курс, который определил президент», — сказал Лавров.

Он отметил, что Москва, в частности, продолжает переговоры о сотрудничестве с Израилем, Индией. Речь идёт о формировании большого евразийского партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Москве и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров подводит итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

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