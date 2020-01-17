Джакарта, , 11:02 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто планирует совершить рабочий визит в Российскую Федерацию с целью продолжения военной дипломатии, сообщает Kompas.

Пресс-секретарь министерства обороны Индонезии Данил Анзар Симанджунтак подтвердил эту информацию.

«Да, в Россию», — заявил Данил Анзар Симанджунтак в министерстве обороны страны в Джакарте.

По его словам, визит в Россию станет частью оборонной дипломатии станы в рамках модернизации системы основных вооруженных сил Индонезии.

Напомним, Прабово Субианто посетил Германию 16 января 2020 года после того, как ранее совершил визит во Францию с 11 января 2020 года.

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