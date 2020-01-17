Киев, 17 января 2020, 11:02 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен подавать заявление об отставке Верховной раде, а не президенту Украины, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 17 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Таким образом, действие Гончарука носит политический, а не юридический характер, считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер министр Украины Гончарук направил в офис президента Украины заявление об отставке.
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