Киев, , 11:02 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен подавать заявление об отставке Верховной раде, а не президенту Украины, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 17 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Таким образом, действие Гончарука носит политический, а не юридический характер, считает эксперт.

«Или премьер-министр профан и в юриспруденции, или это просто игра с целью получить новый «вотум доверия» от президента в виде отказа в отставке», — добавил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер министр Украины Гончарук направил в офис президента Украины заявление об отставке.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Украины подал в отставку