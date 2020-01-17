Бишкек, , 11:00 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отметил вклад бывшего председателя правительства России Дмитрия Медведева в развитие киргизско-российских отношений. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе глав правительства Киргизии.

Во время телефонного разговора Абылгазиев также затронул тему совместной работы по продвижению евразийской интеграции. Киргизский премьер-министр также выразил уверенность, что работа Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности РФ будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию правительство России в полном составе подало в отставку. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев назначен на пост заместителя председателя СБ России.

Читайте также: Отставка правительства Медведева — все новости