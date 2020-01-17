Москва, , 11:01 — REGNUM В Москве выражают сожаление в том, что позиции России и США по ситуации в Ливии расходятся из-за нежелания американской стороны конструктивно содействовать. Об этом 17 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Позиции по многим аспектам нынешнего ливийского обострения, включая первопричины происходящего, включая что и как делается в Ливии — эти позиции между Москвой и Вашингтоном очень сильно расходятся, и мы не видим готовности с американской стороны конструктивно воспринимать нашу логику и предлагаемые нами решения», — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Также он отметил, что данное обстоятельство вызывает сожаление, однако Россия будет продолжать пытаться систематически доводить до американской стороны свою логику и свои подходы в данном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что на данный момент Россия не планирует контактировать с государственным секретарём США Майком Помпео во время международной конференции по вопросам урегулирования ситуации в Ливии.