Тегеран, , 10:59 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирана опубликовало заявление с призывам к странам, имеющим отношение к украинскому самолету, рухнувшему в небе над Исламской Республикой, сохранять беспристрастность. Об этом 17 января сообщает Al Arabia.

В дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что власти Ирана в своих действиях «превзошли все ожидания» и проявили максимальную открытость в диалоге со странами, чьи граждане погибли в результате указанной трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января украинский лайнер был сбит средствами ПВО Исламской Республики. Официальный Тегеран признал свою вину в произошедшем, назвав случившееся трагической ошибкой.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ВКС КСИР: Услышав о крушении украинского самолета, я захотел умереть