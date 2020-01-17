Киев, , 10:57 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский получил заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра. Сообщение об этом опубликовано 17 января в Twitter офиса главы государства.

Отмечено, что глава государства рассмотрит поданное прошение. Результаты рассмотрения будут позднее объявлены офисом президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, о своей отставке с поста главы правительства Украины Гончарук написал 17 января в соцсети. Он пояснил, что возглавил правительство, чтобы выполнить программу Зеленского, однако в последнее время в сети появились записи, из которых якобы следует неуважение команды Гончарука к главе государства.

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