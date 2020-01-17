Киев, , 10:42 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявлении об отставке. Об этом он написал 17 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Гончарук объяснил свой поступок тем, что в последнее время в интернете были опубликованы аудиозаписи «смонтированные из фрагментов записей совещаний».

«Их смысл искусственно создаёт представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером», — написал он.

Гончарук добавил, что пришёл на должность выполнять программу президента Украины Владимира Зеленского, которого считает образцом уважения и порядочности.

«Чтобы развеять любые сомнения касательно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — сообщил он.

В пресс-службе офиса президента Украины подтвердили получение заявления от Гончарука.

«Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно», — сказано в сообщении.

Как сообщало, ранее представитель правительства Украины в парламенте Елена Шуляк заявила, что Служба Безопасности Украины (СБУ) установит происхождение скандальных записей, на которых человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Украины критикует Зеленского и говорит о его непонимании процессов в украинской экономике.

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