Киев, 17 января 2020, 10:42 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявлении об отставке. Об этом он написал 17 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Гончарук объяснил свой поступок тем, что в последнее время в интернете были опубликованы аудиозаписи «смонтированные из фрагментов записей совещаний».
Гончарук добавил, что пришёл на должность выполнять программу президента Украины Владимира Зеленского, которого считает образцом уважения и порядочности.
В пресс-службе офиса президента Украины подтвердили получение заявления от Гончарука.
Как сообщало, ранее представитель правительства Украины в парламенте Елена Шуляк заявила, что Служба Безопасности Украины (СБУ) установит происхождение скандальных записей, на которых человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Украины критикует Зеленского и говорит о его непонимании процессов в украинской экономике.
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