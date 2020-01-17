Сеул, , 10:32 — REGNUM 16 января в Сеуле состоялась рабочая встреча представителей Южной Кореи и Китая по вопросам оборонной политики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также необходимость сотрудничества с международным сообществом над денуклеаризацией и установлением мира на полуострове.

В рамках встречи представители двух стран обменялись мнениями по вопросам кадровых обменов, включая образовательные программы, развитие контактов с целью укрепления доверия, визит министра обороны Южной Кореи в Китай, а также договорились об укреплении сотрудничества в сфере безопасности.

Отмечается, что на рабочей встрече южнокорейскую сторону представил начальник управления международного сотрудничества оборонных ведомств Ли Вон Ик, а китайскую — его коллега Сун Яньчао.