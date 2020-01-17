Москва, , 10:27 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о кандидатах от партии на должности главы Минэкономразития, Минпрома, Минкультуры и Минспорта, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

«Мы можем рекомендовать сильных кандидатов на посты министров экономического развития, промышленности, культуры и спорта», — сказал Сергей Миронов, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне президент РФ подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ. Ранее в Госдуме прошли консультации фракций с кандидатом на высокий пост.

Своих кандидатов готова предлагать и фракция ЛДПР.

Согласно статье 112 Конституции РФ, предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, кандидатах на посты вице-премьеров и министров председатель правительства должен представить президенту в недельный срок после назначения.