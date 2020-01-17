Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Американский сенатор Берни Сандерс неуклонно набирает популярность и уже обошёл бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса среди избирателей-демократов, проведённого агентством Reuters совместно с Ipsos.

Читайте также: Берни Сандерса назвали единственной реальной альтернативой Дональду Трампу

Согласно результатам исследования, за последнюю неделю рейтинг поддержки Сандерса вырос на 2% и достиг 20%. Лидировавшего ранее Байдена на сегодняшний день поддерживают 19% опрошенных. 12% заявили, что проголосуют за сенатора Элизабет Уоррен, 9% поддержали бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, 6% — бывшего мэра Саут-Бенда (штат Индиана) Пита Буттиджича.

Отмечается, что ещё приблизительно 20% избирателей пока не определились со своим кандидатом. При этом двое из трёх уже определившихся с выбором не исключили, что могут изменить своё мнение.

Напомним, ранее лидером являлся Байден — за него были готовы проголосовать 31% избирателей. На 23% голосов избирателей-демократов мог рассчитывать Сандерс, а на 14% — Уоррен.

Также теме: Блумберг рассказал, кого из демократов поддержит против Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в Университете Дрейка в штате Айова состоялись первые в 2020 году общенациональные теледебаты. В них приняли участие шесть представителей Демократической партии США, претендующих на место кандидатов в президенты — бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттеджадж и миллиардер Том Стейер.

Читайте ранее в этом сюжете: The Hill: демократы нащупали еще одно уязвимое место республиканцев