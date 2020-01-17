Тбилиси, 17 января 2020, 10:15 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не удивлен тем, что, согласно исследованиям NDI, он по популярности опережает председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, но удивлен тем, что эта разница небольшая. Об этом экс-президент заявил в своем очередном видеообращении, размещенном в соцсетях.
Экс-президент утверждает, что в годы его правления он всё делал для народа и ничего себе домой не забирал. Иванишвили же, по его словам, загородил всю Грузию и всё уносит к себе домой — деревья, море, земли и другое имущество, которое должно принадлежать народу.
Напомним, что по результатам опроса, проведенного NDI в Грузии в ноябре-декабре прошлого года, Михаил Саакашвили занял в рейтинге грузинских политиков 14-ю позицию, набрав 26% оценок «хорошо», 29% — «посредственно» и 39% — «плохо».
А Бидзина Иванишвили оказался на предпоследнем месте и набрал 17% — «хорошо», 29% — «посредственно» и 49% — «плохо». Замыкает рейтинг политиков президент Саломе Зурабишвили (13% — «хорошо», 33% — «посредственно» и 49% — «плохо»).