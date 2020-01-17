Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не удивлен тем, что, согласно исследованиям NDI, он по популярности опережает председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, но удивлен тем, что эта разница небольшая. Об этом экс-президент заявил в своем очередном видеообращении, размещенном в соцсетях.

«Когда говорят, что по исследованиям NDI я по популярности опередил Иванишвили, всё очень просто. В мое время экономика в Грузии выросла в 4 раза, во время Иванишвили выросла на 0%. В мое время бедность сократилась в 2 раза, во время Иванишвили выросла в 2,5 раза. В мое время пенсия повышалась многократно, при Иванишвили в долларах выросла на 0%. Я передал власть в результате выборов, а он не собирается делать этого. Я верю, что грузины должны вернуться в Грузию, и мы вместе должны построить великую Грузию. Иванишвили хочет и призывает, чтобы грузины уезжали из Грузии. Я верю, что Грузия играет особую роль и имеет ведущую миссию в мире, а для Иванишвили Грузия — незначительное маленькое село», — заявил Саакашвили.

Экс-президент утверждает, что в годы его правления он всё делал для народа и ничего себе домой не забирал. Иванишвили же, по его словам, загородил всю Грузию и всё уносит к себе домой — деревья, море, земли и другое имущество, которое должно принадлежать народу.

«Я просто удивлен, почему разница в популярности между нами не больше. Просто не все до конца говорят то, что хотят сказать. Но грузинский народ во всём уже разобрался, и опрос свидетельствует об этом», — заявляет Саакашвили.

Напомним, что по результатам опроса, проведенного NDI в Грузии в ноябре-декабре прошлого года, Михаил Саакашвили занял в рейтинге грузинских политиков 14-ю позицию, набрав 26% оценок «хорошо», 29% — «посредственно» и 39% — «плохо».

А Бидзина Иванишвили оказался на предпоследнем месте и набрал 17% — «хорошо», 29% — «посредственно» и 49% — «плохо». Замыкает рейтинг политиков президент Саломе Зурабишвили (13% — «хорошо», 33% — «посредственно» и 49% — «плохо»).