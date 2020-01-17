Улан-Удэ, , 10:13 — REGNUM Очередная отставка в Бурятии — свой пост оставил руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Евгений Ханхалаев. Он возглавлял эту структуру более 15 лет, со времён позапрошлого главы республики Леонида Потапова.

О причинах этого решения пока не сообщается. По данным газеты «Номер один», Евгений Ханхалаев посвятит себя работе в Союзе пенсионеров Бурятии.

Исполнять обязанности управляющего отделением ПФР пока будет его заместитель Климентий Шомоев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно об отставке министра здравоохранения Бурятии Дамбинимы Самбуева. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию 16 января.

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