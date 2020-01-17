Алеппо, Сирия, , 10:08 — REGNUM Сирийская арабская армия 16 января 2020 года расширила зону артиллерийских и ракетных ударов по позициям боевиков. После массированной обработки позиций террористов у шоссе М-5 Алеппо-Идлиб сирийские военные нанесли мощные удары по террористам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Алеппо.

Огневому воздействию подверглись объекты джихадистов в городах Хан-Туман, Карасси, Кафр-Наха, Хан Аль-Ассал и Халса. Удары в основном нанесены подразделениями 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии.

Данные действия сирийских военных стали ответом на обстрел джихадистами жилых кварталов города Алеппо за двое суток до этого. Боевики выпустили по городу несколько ракет и артиллерийских снарядов. Этот удар исламистов привёл к гибели двух мирных жителей и ранению ещё десяти.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Следует заметить, что Сирийская арабская армия возобновила свои наступательные действия на юго-востоке провинции Идлиб в ночь с 15 на 16 января 2020 года. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.