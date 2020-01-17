Москва, , 10:14 — REGNUM На данный момент Россия не планирует контактировать с государственным секретарём США Майком Помпео во время международной конференции по вопросам урегулирования ситуации в Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января. Об этом 17 января рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Насколько я слышал, туда (на конференцию в Берлине) предполагается прибытие государственного секретаря Помпео. Пока в этой связи какие-либо контакты у нас не планируются», — приводит РИА Новости слова Рябкова на данную тему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что берлинская международная конференция по вопросам урегулирования в Ливии, которая состоится 19 января, может привести к реализации схемы договоренностей о перемирии в стране.