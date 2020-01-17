Манила, , 10:01 — REGNUM Бывшего начальника полиции Филиппин Оскара Альбаяльде, ответственного за реализацию политики президента Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками, обвиняют в коррупции и защите полицейских, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в министерстве юстиции страны.

В ведомстве заявили, что прокуроры нашли «вескую причину» для обвинения.

Сам Оскар Альбаяльде неоднократно отрицал свою причастность в незаконной деятельности полиции и получении прибыли от изъятых наркотиков. В ответ на это обвинительное заключение бывший начальник полиции заявил, что «видит в этом возможность очистить свое имя».

Бывшему начальнику полиции Филиппин грозит десять лет тюремного заключения.

В заявлении министерства юстиции также говорится, что еще 13 полицейских были обвинены в незаконном обороте наркотиков и подкупе во время операции в провинции Пампанга, к северу от Манилы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Филиппин эвакуировали свыше 6 тыс. человек в провинции Батангас в связи с начавшимся извержением вулкана Тааль.

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