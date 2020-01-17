Москва, , 10:00 — REGNUM Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров сегодня, 17 января, проведет большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Мероприятие начнется в 11:00 мск в пресс-центре центрального здания министерства. На пресс-конференцию аккредитованы более 300 журналистов, в том числе представители СМИ из более чем 50 стран.

После вступительного слова Лавров ответит на вопросы представителей средств массовой информации.

Трансляция будет вестись на официальном сайте МИД России, а также в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Periscope на русском, английском и французском языках.