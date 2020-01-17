Москва, , 09:58 — REGNUM Неожиданная смена председателя правительства РФ отражает неудовлетворенность президента Владимира Путина ходом реализации национальных проектов, с которыми он связывает большие надежды, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачов, комментируя отставку правительства РФ.

«Модернизационные планы должны были придать ускорение темпам роста экономики, увеличить долю инвестиций в основной капитал и обеспечить последующее развитие отраслей на более современной технологической основе.

Кроме того, запланировано вложение средств в решение проблем экологии, здравоохранения, образования и науки. Однако бюрократические проволочки задерживают ход исполнения этих программ как минимум на целый год.

Новый руководитель, по всей видимости, сосредоточится на активизации хода реализации нацпроектов, цифровизации отраслей и государственного управления, повышении исполнительской дисциплины и совершенствовании структуры управления.

Кроме того, на новом премьер-министре будет лежать ответственность за реализацию задач, сформулированных в послании президента Федеральному собранию.

Михаил Мишустин анонсировал перемены в составе правительства. Однако не думаю, что они будут радикальными. Это означало бы смену команды президента, а, как известно, он не склонен менять команду.

Экономический и силовой блоки правительства, а также руководство внешней политикой, формируются президентом лично. Скорее можно ожидать перемен в отраслевых ведомствах, особенно задействованных в реализации нацпроектов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более половины жителей России (54%) одобряют отставку правительства Дмитрия Медведева.

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