Москва, , 09:53 — REGNUM Берлинская международная конференция по вопросам урегулирования в Ливии, которая состоится 19 января, может привести к реализации схемы договоренностей о перемирии в стране. Об этом 17 января рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«При наличии политической воли со всех сторон, я думаю, достижение той схемы договорённостей, которая прорабатывалась в Москве, наверное, возможно», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

При этом он добавил, что для такого итога необходимо предпринять дополнительные усилия и в тоже время проявить гибкость. Дипломат уточнил, что и Россия, и Турция очень напряженно работают в данном направлении.

«Я не исключаю, что наши скоординированные с другими заинтересованными участниками шаги принесут результат. Возможно, что и в Берлине», — подчеркнул Рябков.

Отметим, международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии состоится в Берлине 19 января, на нее приглашены представители России, Турции, Египта, ЕС, США, ООН и других стран. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар и премьер-министр Правительства народного согласия Ливии Саррадж ранее заявили, что также примут участие в конференции в Берлине.