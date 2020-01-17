Исламабад, , 09:41 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши провел переговоры с высокопоставленными американскими чиновниками, об этом 17 января сообщает Geo TV.

По данным журналистов, в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений, ситуация в Южной Азии, мирные переговоры с террористами в Афганистане, а также последние события на Ближнем Востоке.

Также в ходе переговоров был затронут вопрос индийского Кашмира, ситуация в котором за последние месяцы значительно обострилась.

«Мир и стабильность в Южной Азии будут недостижимы до тех пор, пока вопрос Кашмира не будет разрешен в соответствии с нормами международного права», — приводит издание слова Куреши.

Как передавало ИА REGNUM, противоречия между Индией и Пакистаном обострились после того, как официальный Нью-Дели принял решение ограничить автономию штата Джамму и Кашмир, после чего в регионе был введен комендантский час.

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