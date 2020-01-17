Ульяновск, , 09:34 — REGNUM В Ульяновской области досрочно сдать мандат может ещё один депутат за нарушения в сведениях о доходах и имуществе. На этот раз полномочий досрочно может лишиться парламентарий одного из поселений Цильнинского района, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, один из депутатов Мокробугурнинского сельского поселения пытался скрыть информацию об участии в качестве учредителя в уставных капиталах ряда коммерческих структур. В ведомстве отмечают, что это является грубым игнорированием требований антикоррупционного закона. В связи с этим прокуратура Цильнинского района в представлении потребовала принять меры к устранению нарушений, однако депутатский корпус «ограничился предупреждением».

«Подобная мера ответственности не адекватна тяжести содеянного», — считают в надзорном ведомстве, подав исковое заявление в суд о признании протокольного решения совета депутатов незаконным и обязании его прекратить полномочия депутата досрочно.

Суд удовлетворил заявление, отмечают в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде сдали мандаты два парламентария. По данным прокуратуры, один из них пытался скрыть информацию о находящихся в его собственности земельном участке и квартире, другой не сообщил о принадлежащих его жене крупных объектах недвижимости и доходах от коммерческой структуры.

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