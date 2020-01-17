Сеул, , 09:33 — REGNUM В конце 2019 года Пхеньян вновь направил Сеулу письмо с требованием демонтировать объекты, построенные южнокорейской стороной, на горе Кымган до февраля 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, данное сообщение было получено через Межкорейское отделение связи (Inter-Korean Liaison Office) в конце декабря.

Известно, что в ноябре 2019 года власти КНДР направили Южной Корее ультиматум с требованием снести постройки в горах Кымган, отметив, что, в случае сохранения позиции Сеула, будут приняты меры для самостоятельного демонтажа объектов.

Отметим, что правительство Южной Кореи настаивает на модернизации устаревших объектов, пришедших в негодность, а Север продолжает требовать их полного демонтажа.