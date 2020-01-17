Исламабад, , 09:36 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что власть в Индии была захвачена экстремистской группировкой, идеология которой была создана под влиянием нацизма, об этом он сообщил 17 января в интервью телеканалу Deutsche Welle.

Глава пакистанского правительства говорил о политическом течении «хиндутва», в частности организации «Раштрия сваямсевак сангх».

«Это трагедия для Индии и для ее соседей, страна захвачена организацией «Раштрия сваямсевак сангх», которая также несет ответственность за убийство великого Махатмы Ганди», — отметил Хан.

Также премьер-министр выразил озабоченность в связи с тем, что Индией — ядерной державой — управляют экстремисты, убежденные в своем расовом превосходстве.

Напомним, противоречия между Индией и Пакистаном имеет давнюю историю, стороны конфликтуют в связи с нерешенностью территориальных противоречий, что и приводит к жесткой критике друг друга.

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