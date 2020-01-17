Вашингтон, , 09:21 — REGNUM США в очередной раз выдвинули обвинения в связях с ливанской шиитской организацией «Хезболлах», а также в поддержке леворадикальных повстанческих группировок из Колумбии «Армия национального освобождения» (АНО) и «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) в отношении Венесуэлы. Об этом 17 января заявил журналистам на телефонном брифинге представитель госдепартамента высокого ранга.

«Мы продолжаем быть очень серьезно обеспокоенными тем, что власти (президента Венесуэлы Никласа) Мадуро в Венесуэле предоставили убежище АНО, диссидентам из РВСК, а также тем, кто поддерживает и симпатизирует «Хезболлах», — заявил представитель Госдепа и добавил, что это является неприемлемым.

Также он рассказал, что данная тема станет одним из предметов обсуждения госсекретарём США Майклом Помпео во время его посещения столицы Колумбии, где он намеревается 20 января принять участие в контртеррористической конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Гватемалы решили разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой и закрыть свое посольство в Каракасе.