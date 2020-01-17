Бамако, , 09:17 — REGNUM Соединенные Штаты призвали к новому подходу в решении проблемы растущей нестабильности в Мали. Об этом передает ВВС Africa.

Заместитель представителя США в Совете Безопасности ООН Черит Норман призвала сократить размещенный в Мали контингент миротворческих сил, численность которого в настоящее время достигает 15 000 человек.

Она заявила, что пришло время признать, что миротворческие миссии не могут противостоять растущей угрозе терроризма в Мали, и подвергла критике как правительство страны, так и вооруженные группировки за неспособность выполнить мирное соглашение 2015 года.

Корреспонденты отмечают, что комментарии, вероятно, касаются Франции, которая возглавляет международные военные действия против исламистских боевиков в регионе Сахеля в Западной Африке. По словам журналистов, лидер европейской страны призывает все больше стран выделять войска и ресурсы для решения проблемы растущей нестабильности в Сахеле.

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