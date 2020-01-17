Брюссель, , 09:11 — REGNUM В Европейском союзе рассматривают возможность запрета технологии распознавания лиц в общественных местах. Соответствующее предложение подготовила Еврокомиссия (ЕК). Об этом сообщает агентство Reuters.

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На фоне глобальных дебатов о системах, управляемых искусственным интеллектом и широко используемых правоохранительными органами, Еврокомиссия заявила, что, возможно, придётся ввести новые жёсткие правила, чтобы укрепить существующие нормы, защищающие права европейцев на частную жизнь и данные.

Как отмечается в 18-страничном докладе ЕК, временное ограничение необходимо (предположительно на срок от трёх до пяти лет), чтобы дать сообществу время для разработки способов предотвращения возможных злоупотреблений такими технологиями и юридических коллизий.

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«Основываясь на этих существующих положениях, будущая нормативная база может пойти дальше и включить ограниченный по времени запрет на использование технологии распознавания лиц в общественных местах»,— говорится в документе ЕС.

При этом Еврокомиссия не исключает, что из-под действия запрета могут вывести проекты в области безопасности или научные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года жительница Москвы подала в суд иск с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

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