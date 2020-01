Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Расследование в отношении бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми проводит министерство юстиции США, намереваясь установить его роль в незаконной передаче журналистам секретной информации. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Речь идёт о неком документе российских спецслужб, который упоминался в двух статьях Коми, опубликованных изданиями The New York Times и The Washington Post в 2017 году. Документ якобы заполучили хакеры, работающие на нидерладскую разведку.

Документ был передан в распоряжение ФБР, а его существование являлось секретом, говорится в публикации. Источники газеты утверждают, что он касался переписки о судебном процессе над Хиллари Клинтон, которая пользовалась личной электронной почтой в личных целях, когда была госсекретарём США.

Отмечается, что на основании именно этого документа Коми в 2016 году объявил, что повода для предъявления обвинений Клинтон нет. Тогда она являлась кандидатом от демократов в президенты США. Издание полагает, что в расследовании минюста против Коми есть политическая подоплека.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку из-за недовольства его работой. В августе 2019 года Коми признали виновным в нарушении правил ФБР при хранении служебной информации.

