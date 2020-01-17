Аддис-Абеба, , 09:09 — REGNUM Египет, Эфиопия и Судан достигли первоначального соглашения о наполнении и эксплуатации плотины, сооружаемой в настоящее время на реке Нил в Эфиопии. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В совместном заявлении трех стран, а также США и Всемирного банка говорится, что участники переговоров договорились заполнить водохранилище плотины Великого Возрождения в период дождей с июля по август.

Однако в соглашении не упоминается суть спорного вопроса — скорость, с которой должна быть полностью заполнена плотина. По информации журналистов агентства, Эфиопия намерена сделать это через шесть лет, однако в Египте предложили по крайней мере 10-летний период, опасаясь, что более короткий промежуток времени повлияет на сток реки Нил, от которого зависит 90% водоснабжения страны.

Окончательное соглашение будет подписано 28−29 января, когда министры трех стран вновь встретятся в Вашингтоне.

Предварительное соглашение, заключенное при посредничестве министра финансов США и президента Всемирного банка, учитывает потребности Эфиопии в начале производства электроэнергии уже на ранних этапах строительства, а также намечает меры по смягчению последствий для Египта и Судана в случае продолжительных засух в странах, расположенных ниже по течению.

Как отмечают репортеры, последний раунд переговоров ослабил напряженность в отношениях между Эфиопией и Египтом, которая назревала после того, как в Эфиопии начали строительство плотины в 2011 году.

После завершения проекта стоимостью 5 миллиардов долларов США плотина Великого Возрождения станет крупнейшей в Африке гидроэлектростанцией мощностью 6000 МВт.

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