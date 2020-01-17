Париж, , 08:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский авианосец «Шарль де Голль» будет развернут в Средиземном море для поддержки международной коалиции в борьбе с террористическими группировками, передает BFM TV.

«Авианосец «Шарль де Голль» очень скоро будет развернут на востоке Средиземного моря для поддержки международной коалиции, работающей на Ближнем Востоке», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Известно, что авианосец примет участие в операции «Шаммал» с января по апрель 2020 года, а затем будет развернут в Атлантике и Северном море. «Шарль де Голль» будет в центре совместных операций с несколькими европейскими странами, включая ФРГ, Бельгию, Нидерланды, Испанию, Португалию и Грецию.

«На Ближнем и Среднем Востоке, несмотря на изменения в регионе, наши силы, участвующие в операции «Шаммал», продолжают операции по борьбе с террористическими группировками», — написал глава французского государства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее семь палубных истребителей Dassault Rafale из состава авиагруппы авианосца ВМС Франции «Шарль де Голль» не смогли приземлиться на его палубу у побережья Индонезии.

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