Гонконг, Китай, , 08:54 — REGNUM Общее количество задержанных участников незаконных протестных акций в Гонконге за последние восемь месяцев превысило 7 тысяч человек. Об этом 17 января сообщает газета South China Morning Post со ссылкой данные местной полиции.

Согласно этим данным, с начала прошлогоднего лета представители правоохранительных органов Гонконга задержали 7019 радикальных участников незаконных протестных акций, 40% из числа которых являются студентами.

При этом отмечается, что 1,1 тысячи из этого количества уже привлечены судами к ответственности, и ещё 547 человек, входящих в данное число, обвинены в участии в массовых беспорядках.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января правоохранительные органы Гонконга арестовали четырех человек, подозреваемых в изготовлении самодельного взрывного устройства.