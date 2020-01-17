Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Совет по аграрно-промышленному комплексу (АПК) при Сенате Казахстана предложила создать председатель верхней палаты парламента Дарига Назарбаева. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе Сената республики.

Спикер Сената провела серию встреч с представителями сельскохозяйственной отрасли. По итогам обсуждения Назарбаева предложила создать постоянно действующую площадку для широкого профессионального обсуждения проблем сельскохозяйственной отрасли.

По её словам, в совет могут войти представители АПК, правительства, местных исполнительных органов власти, а также представители науки и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября 2019 года объем инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана составил 379 млрд тенге ($974 млн по курсу на 12 декабря), что на 33,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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