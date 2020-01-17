Вашингтон, , 09:01 — REGNUM В Конгресс США внесена резолюция о двухпартийной поддержке Украины, сообщил 17 января «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент).

По мнению авторов документа, борьба Украины с «российской агрессией» поможет интересам США в регионе и во всём мире.

«Этот очень важный и своевременный шаг подтверждает стратегический интерес США в укреплении свободы и демократии в Европе», — сказано в сообщении.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине политики и представители украинских СМИ заговорили о «российской агрессии». Таким образом, они пытаются отрицать войну против собственных граждан, которые не признали результаты вооружённого госпереворота в Киеве в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году США выделят Украине $698 млн, из которых примерно половина пойдёт на усиление украинских вооружённых формирований.

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