Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Приговор бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну будет вынесен на месяц позже запланированного, 27 февраля. Такое решение принял суд округа Колумбия, говорится в распоряжении судьи.

Ранее Флинн ходатайствовал о переносе оглашения приговора с 28 января на 27 февраля. Таким образом, суд его прошение удовлетворил.

Перенос оглашения вердикта по делу Флинна произошёл не впервые. Изначально приговор ему должны были объявить в декабре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, дело Флинна относится к процессу о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, которое приписывают России. В феврале 2018 года Флинн покинул свой пост из-за того, что не полностью проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который тогда был послом России в США.

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