Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с новым султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, в ходе которой заявил, что надеется на скорую встречу с оманским лидером. Об этом 17 января рассказал журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.

«Президент (США Дональд Трамп) также выразил надежду на встречу с (султаном Омана) Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в скором времени», — заявил Дир.

Также он добавил, что президент США выразил новому султану и народу Омана свои соболезнования по поводу смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида и поздравил Хайсама бен Тарека Аль Саида с получением титула султана.

Кроме этого, по словам Дира, президент Трамп указал, что он с нетерпением ждёт расширения партнёрства между США и Оманом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался 10 января на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Он правил в стране почти 50 лет — с 1970 года, когда пришёл к власти в результате бескровного переворота.