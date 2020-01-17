* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:58 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали установить 10-дневное перемирие для переговоров с США, об этом 17 января сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам источника, если соглашение будет достигнуто, то это возродит надежды на урегулирование конфликта в Афганистане, продолжающегося около 20 лет.

Ранее представители террористов передали посланнику США Залмаю Халилзаду письмо, содержавшее условия для начала переговоров и заключения соглашения о прекращении огня.

Переговоры между террористами и США начались в 2019 году, но были прерваны в сентябре того же года после убийства боевиками американского военного. Тем не менее Вашингтон по-прежнему надеется достигнуть компромисса, который позволит вывести оставшиеся войска из Афганистана.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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