Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп, вероятно, будет участвовать во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который откроется в швейцарском Давосе 21 января. Об этом он заявил журналистам во время выступления в Белом доме.

«Я, возможно, поеду в Давос», — сказал Трамп.

Позднее он добавил, что в случае участия в форуме его ждут встречи с крупными бизнесменами и лидерами иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об участии Трампа в форуме заявили организаторы ВЭФ. Главу США, как ожидается, будут сопровождать дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, а также министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс. Трамп не посещал форум в 2019 году.

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