Киев, , 08:33 — REGNUM Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит ни единому слову Льва Парнаса — человеку, приближённому к личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани. Об этом министр иностранных дел Украины рассказал в комментарии CNN.

Пристайко опроверг информацию о встречах с Парнасом и заявил, что тот пытается поднять свою политическую значимость.

Глава МИД Украины отметил, что существующих каналов связи с американскими властями достаточно и поблагодарил обе партии США за поддержку Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лев Парнас заявил, что президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, чтобы не встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который не захотел инициировать расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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