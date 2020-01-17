Москва, , 08:26 — REGNUM Новые свидетельства о подвигах советских героев при освобождении Варшавы во время Великой Отечественной войны, а также о варварстве фашистов в концлагерях и зверствах отрядов Армии Крайовой, солдаты которой уничтожили оставшихся в польской столице украинцев и евреев, стали доступны общественности. Архивные ранее не известные документы того времени Минобороны РФ опубликовало к 75-летию освобождения Варшавы в специальном разделе на сайте ведомства.

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Среди обнародованных исторических документов — информация о Варшавском восстании, датированная сентябрём 1944 года, об освобождении Красной армией столицы Польши, о зверствах, творимых немецко-фашистскими захватчиками на польской земле, и о той помощи, которую победители бескорыстно оказывали освобожденным.

«Восстание в польской столице, оккупированной гитлеровцами, началось 1 августа 1944 года и продлилось два месяца — до 2 октября. Результат его известен: восстание было подавлено немецко-фашистскими войсками, командование восставших подписало акт о капитуляции», — напомнили в Минобороны РФ.

Также среди архивных документов разведдонесения связного между войсками СССР и польскими повстанцами, переговоры генералов о текущих боях в Варшаве, о бедственном положении восставших и жителей города, а также обсуждение возможной помощи повстанцам.

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Также в числе документов — протокол опроса разведчика штаба 1-го Белорусского фронта под псевдонимом «капитан Олег» от 4 октября 1944 года. Известно, что разведчик был переправлен в Варшаву как представитель Красной армии для осуществления связи с восставшими и координации действий.

Также обнародованы донесения о действиях Армии Крайовой на территории Польши.

Напомним, столица Польши Варшава была освобождена 17 января 1945 года, на пятый день Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной армии силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского. Город находился в немецкой оккупации с 28 сентября 1939 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти польской столицы заявили о том, что Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения Красной армией от немецко-фашистских захватчиков 17 января, поскольку этот день «много лет не является датой, официально отмечаемой в Варшаве». В МИД РФ назвали подобные действия со стороны Варшавы опасной тенденцией. По мнению российских дипломатов, Польша склоняется к фашизму.

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