Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев ушёл в отставку. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию 16 января, сообщает телеканал «Ариг Ус».

Он не стал объяснять причины своей отставки. Местные СМИ полагают, что это может быть связано с серией скандалов, сотрясших систему здравоохранения республики в 2019 году. Наиболее громкой выдалась история о детских смертях в больницах, из-за чего родители детей в мае вышли на акцию протеста.

Они потребовали объективного расследования каждого случая, а также более прозрачной работы министерства здравоохранения. Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2019 года детская смертность выросла на 29%.

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Весной прошлого года в Баргузинском районе прогремели два случая, в одном из которых мужчину нашли мёртвым в запертой каморке в больнице. Выяснилось, что врачи заперли его, приняв спутанное сознание больного за психоз. Позже ещё один житель района покончил с собой после лечения в больнице.

Добавим, что Дамбинима Самбуев занял кресло министра в конце 2017 года, став победителем в открытом конкурсе. Ранее он около 11 лет руководил Территориальным фондом обязательного медицинского страхования республики.

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