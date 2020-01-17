Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) две новые кандидатуры — экономистов Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон. Об этом 17 января сообщает пресс-служба администрации президента.

При этом известно, что обе кандидатуры вначале должны пройти утверждение Сенатом США.

Также сообщается, что Шелтон до этого была исполнительным директором США в Европейском банке реконструкции и развития, а Уоллер занимает должность исполнительного вице-президента и директора по исследованию отделения ФРС — регионального банка в Сент-Луисе.

Отметим, американская ФРС выполняет функции центрального банка, реализуя монетарную политику с помощью влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Регулятор объединяет 12 региональных банков в крупных городах, в США его руководящим органом является Совет управляющих.