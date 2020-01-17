Анкара, , 08:22 — REGNUM Власти Турции депортировали из страны члена «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 17 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, боевик был выдворен в Данию, так как он является гражданином этой страны.

Отмечается, что Турция продолжит высылку боевиков с иностранными паспортами.

Напомним, в 2019 году Турция депортировала из страны 780 иностранных террористов. В настоящее время за решеткой в тюрьмах страны находятся тысячи боевиков, ожидающих своей высылки.

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