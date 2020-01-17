Москва, , 08:29 — REGNUM Переход Дмитрия Медведева из правительства в Совет безопасности РФ не означает его ухода с поста председателя партии «Единая Россия». Более того, у бывшего премьер-министра появляются новые политические перспективы, пишет 17 января «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленных партийцев и другие источники.

В партии не думают, что возглавить её может новый премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с тем близкий к Кремлю собеседник издания назвал логичным появление у партии нового председателя перед выборами в Госдуму. Ранее источники указывали на влияние антирейтинга Медведева на позиции партии.

В «Единой России» отставки Медведева не ожидали, заранее не знали о ней и в администрации президента. Вероятно, решение об отставке кабинета министров было принято внезапно, на него могли повлиять разногласия при подготовке послания президента.

Негатив, сопровождавший Медведева как главу правительства, уйдёт, перед Медведевым откроются новые возможности, полагает неназванный высокопоставленный единоросс. Так, Медведев может повести партию на выборы, стать преемником президента или занять любую другую должность.

«Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону»,— пояснил собеседник издания.

Активизацию Медведевым партийной работы прогнозирует и глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Итоги скоротечной конституционной реформы могут открыть перед Медведевым «иные карьерные траектории», полагает он.

В Кремле намерены сохранить за партией власти конституционное большинство в парламенте, полагают источники издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Дмитрий Медведев не будет покидать пост председателя партии после ухода с должности главы правительства РФ.

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