Вашингтон, , 08:18 — REGNUM В США признали незаконной задержку военной помощи Украине, сообщила 16 января пресс-служба Главного контрольного управления США (GAO).

«GAO вынесло юридическое решение, заключив, что Управление и бюджетное управление нарушили закон, когда удержали приблизительно $214 млн, выделенных министерству обороны для помощи Украине в сфере безопасности», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что президент США Дональд Трамп имеет ограниченные возможности, позволяющие удержать ассигнования «в рамках закона о контроле Конгресса за бюджетом 1974 года».

Напомним, летом 2019 года Трамп приостановил выделение средств Украине, сославшись на пересмотр планов администрации США.

Ранее ряд СМИ сообщил, что деньги для Украины были заморожены спустя 1,5 часа после разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы из-за его нежелания начать расследование против вероятного конкурента Трампа на президентских выборах — Джозефа Байдена.

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