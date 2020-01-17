Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Центральное командование Соединенных Штатов подтвердило, что в результате обстрела Ираном американских баз в Ираке 8 января пострадали 11 военнослужащих США. Об этом сообщил представитель командования капитан Билл Эрбан.

«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения США и Ирана резко обострились после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани 3 января. В ответ на это в ночь на 8 января военные иранского формирования Корпус стражей Исламской революции нанесли ракетные удары по американским базам на территории Ирака.

Ранее издание Defence One со ссылкой на источники в военных кругах США сообщило, что при обстреле Ираном военных баз Соединенных Штатов в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных.

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