Магадан, Магаданская область, , 08:05 — REGNUM Из восьми участников полуфинала конкурса «Лидеры России» от Магаданской области, в финал прошла лишь одна претендентка, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт организаторов.

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Анастасия Щербакова из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области стала финалистом третьего сезона конкурса «Лидеры России».

Она обошла своих земляков в первом региональном полуфинале, который проходил с 15 по 16 января в ДВФУ на острове Русский во Владивостоке.

«Участники решали управленческие кейсы разной степени сложности», — пояснили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, от Якутии в финал конкурса «Лидеры России» вышли три участника.